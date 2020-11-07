«Арсенал» Т — «Ротор»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Арсенал» — «Ротор». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Ротор».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
Тульский «Арсенал» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков.
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