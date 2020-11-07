Видаль: нельзя сравнивать Месси и Роналду

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль поделился мнением о бывшем партнёре по «Барселоне» Лионеле Месси.
«Нельзя сравнивать Месси и Роналду. Месси с другой планеты. Мы с ним стали близкими друзьями. Думаю, эта связь будет вечной. Не знаю, покинет ли Месси „Барселону“, но надеюсь, что он будет счастлив и примет решение, слушая своё сердце», — приводит слова Видаля Corriere dello Sport.
Видаль и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2018 по 2020 год. В сентябре этого года Видаль перешёл в миланский «Интер». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. Напомним, в минувшее трансферное окно Месси хотел покинуть каталонский клуб, однако в итоге решил остаться.
- 7 ноября 2020
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