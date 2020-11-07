Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию и не сможет руководить командой в предстоящих матчах.
«Сегодня руководство футбольного клуба «Тамбов» уведомило Российскую Премьер-Лигу, что в связи с госпитализацией Сергея Первушина с подозрением на пневмонию исполнять обязанности главного тренера команды на матче 14-го тура «Тамбов» — «Ахмат» будет Тимур Шипшев.
Сергей Первушин, как и вся команда, перед отчетным туром проходил плановое тестирование на выявление коронавирусной инфекции, показавшее отрицательный результат.
Футбольный клуб «Тамбов» желает Сергею Александровичу скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — сообщает пресс-служба клуба.
В 13 турах Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Тамбов» набрал 14 очков и занимает 12-е место. Команда опережает тульский «Арсенал» по дополнительным показателям.
- 7 ноября 2020
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