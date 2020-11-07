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Ал. Березуцкий: молодёжь ЦСКА будет прибавлять, все традиции «армейцев» живы

Ал. Березуцкий: молодёжь ЦСКА будет прибавлять, все традиции «армейцев» живы
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий прокомментировал игру молодых игроков «армейцев».

«Прежний состав ЦСКА отличали несгибаемый характер и психология победителей. Такую психологию команде привил Валерий Георгиевич Газзаев ещё на заре нашей карьеры. Плюс подбор футболистов, естественно, способствовал, чтобы решать самые серьёзные задачи. В последующие годы характер зачастую позволял нам держать высокий уровень, двигаться вперёд.

Сейчас у ЦСКА много молодёжи. Надо понимать, что давать результат, а не просто показывать какую-то красивую игру, намного проще с опытными футболистами в составе. Потому что все они уже как следует наошибались, понимают, что нужно делать, и не совершают нелепых ошибок, когда, например, нужно потянуть время в ходе матча или где-то сэкономить силы при насыщенном графике. У нынешней команды есть прекрасный капитан, Игорь Акинфеев, есть опытный Марио Фернандес, а также Никола Влашич, который обладает лидерскими качествами. Уверен, в ближайшее время наша молодежь будет прибавлять в этих компонентах. Так что все традиции живы и продолжают развиваться», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

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