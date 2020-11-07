Даниил Уткин мог в межсезонье перейти в ЦСКА
Виталий Тасенко, первый тренер полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, сообщил, что игрок мог оказаться в московском ЦСКА в межсезонье.
«Его ЦСКА хотел взять в межсезонье. Он, как и Шапи, был недоволен, сколько времени получал на поле, но сейчас вроде и тот и другой в стартовом составе», — приводит слова Тасенко сайт телеканала «Матч ТВ».
Уткин — воспитанник академии «Краснодара». Футболист выступает за основную команду краснодарского клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.
«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский ЦСКА (28) — на 1-м месте.
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