Главный тренер «Спартака» отреагировал на шутку пресс-службы «Урала» про свинину

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на шутку пресс-службы в анонсе матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). Представители клуба из Екатеринбурга заявили, что собираются «жарить свинину».



«Это не мое дело. Когда работал в «Шальке», там было много подобных историй о противостоянии «Шальке» и Дортмунда. Любая команда хочет дать бой «Спартаку». Если посмотреть на матчи «Урала», сегодня было их лучшее выступление в этом чемпионате. Поэтому сложно играть в «Спартаке» — каждая команда настраивается по-особенному», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Денис Колпащиков.



«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.

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