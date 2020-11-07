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Виллиан: «Арсеналу» по силам выиграть АПЛ

Виллиан: «Арсеналу» по силам выиграть АПЛ
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан считает, что у его команды есть хорошие шансы выиграть английскую Премьер-лигу в ближайшие два сезона.

«У «Арсенала» отличный тренер и отличный шанс побороться за титул. Нам по силам выиграть АПЛ. Возможно, не в этом сезоне, а в следующем. Я мотивирован на достижение этой цели.

Мы одержали важную победу над «Манчестер Юнайтед», и для меня было важно приложить к этому руку, поскольку я знаю, что именно в таких матчах должен демонстрировать свои лучшие качества. Эта победа была большим шагом вперёд.

У нас хорошая команда, у нас есть талантливые молодые игроки, но им рядом нужны опытные футболисты с опытом побед. Изменить менталитет непросто, но мы уже на пути к этому», — цитирует Виллиана Daily Mail.

На данный момент команда Микеля Артеты набрала 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

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