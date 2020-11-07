Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) и ответил на вопросы о будущем Солтмурада Бакаева и Педро Роши.



«Газизов: почему не играют люди, которых взяли летом? Это вопрос не ко мне. На поле команду выводит главный тренер и я его полностью поддерживаю. Мы сидим в одной лодке и до конца будем грести вместе, я его поддерживаю с самого начала. Если кто-то не играет, значит, не готов. Тедеско главный тренер и принимает решения.



Хотим ли мы вернуть Солтмурада Бакаева? Мы тогда можем половину страны вернуть, как только наши воспитанники где-то хорошо сыграют. Прощаться и встречаться надо хорошо, надо к этому привыкать. Но никогда не говори никогда. Педро Роша? Придёт и придёт, не придёт – что-то постараемся сделать. Узнаем у Доменико, нужен он или нет. Это дорогой игрок, иностранец, надо понимать – будет он играть или нет. Если мы его не видим в команде, то надо договариваться, чтобы он дальше продолжал карьеру, а нам надо это монетизировать», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.

Газизов: результат по игре. Недовольны, что набрали одно очко