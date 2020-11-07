Подольски: «Арсенал» не красит история с Озилом

Чемпион мира-2014 года нападающий Лукас Подольски высказался по поводу ситуации с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом, который был исключен из заявки клуба на сезон.



«Я не знаю предыстории, но абсолютно ненормально выгонять из команды игрока, который уже шесть или семь лет был предан этому клубу. Даже если Озил где-то провинился, так делать нельзя.



Он всегда показывал свой класс на поле, он никогда не высказывал негатив в отношении своих партнеров по команде или клуба. Печально, потому что в этой ситуации проиграли все. Эта история не должна было так закончиться. «Арсенал» это не красит», — цитирует 35-летнего Подольски Bild.



Лукаш Подольски сам выступал за «Арсенал» с июля 2012 года по январь 2015 года. На данный момент он выступает в турецкой Суперлиге за «Антальяспор».



32-летний Озил, являющийся самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», ранее решением главного тренера команды Микеля Артеты был исключён из заявки «канониров» на матчи АПЛ.

Чемпиону мира не нашли места в заявке. Как Озил докатился до такого Дальше – только хуже?