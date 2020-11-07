Мостовой: «Спартак» перехвалили, но у него преимущество — нет еврокубков

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (2:2).
«Я и говорил, что «Урал», если сыграет тактически грамотно, отберёт очки. Но не стал бы говорить, что Тедеско в кризисе. Это обычная ситуация. Но можно сказать, что «Спартак» немного перехвалили. Многие говорили, что команда на первом месте, играла, но ничего страшного в этой ничьей нет. Все ещё будут терять очки. Но и опять же, не стоит забывать, что «Спартак» не играет в еврокубках, поэтому у команды преимущество. Если уж этим не пользоваться, то я уже не знаю...» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. До этого москвичи проиграли дома «Ростову» (0:1). «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.
- 7 ноября 2020
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