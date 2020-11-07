«Шальке» продлил безвыигрышную серию в Бундеслиге до 23 матчей

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» сыграл вничью с «Майнцем». Встреча проходила на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась со счётом 2:2.

«Шальке» дважды отыгрывался в ходе встречи. Счёт открыл Даниэль Брозински, однако Марк Ут восстановил равновесие. Жан-Филипп Матета вывел «Майнц» вперёд, но в концовке матча Йерри Юсте забил автогол и позволил «Шальке» свести матч к ничьей.

«Шальке» довёл безвыигрышную серию до 23 матчей, учитывая предыдущий сезон чемпионата. В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» 9 матчей сыграл вничью и в 14 встречах потерпел поражение.



В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Шальке», набрав 3 очка, находится на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице. Минувший сезон немецкой Бундеслиги команда из Гельзенкирхена, набрав 39 очков, закончила на 12-м месте.