Лионель Месси впервые за три месяца забил с игры. До этого он забивал лишь с пенальти

Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси впервые за три месяца забил с игры. До этого в последних матчах за клуб и сборную аргентинец забивал голы только с пенальти.

Месси оформил дубль в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2), сначала реализовав пенальти, а затем забив гол с передачи Серхи Роберто. До этого Лео отправил мяч в сетку ворот не с 11-метровой отметки в матче 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Наполи», который состоялся 8 августа.

«Барселона», набрав 11 очков, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (12) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад». В тройку лидеров также входят мадридский «Реал» и «Вильярреал».