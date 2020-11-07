Лионель Месси впервые за три месяца забил с игры. До этого он забивал лишь с пенальти
Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси впервые за три месяца забил с игры. До этого в последних матчах за клуб и сборную аргентинец забивал голы только с пенальти.
Месси оформил дубль в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2), сначала реализовав пенальти, а затем забив гол с передачи Серхи Роберто. До этого Лео отправил мяч в сетку ворот не с 11-метровой отметки в матче 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Наполи», который состоялся 8 августа.
«Барселона», набрав 11 очков, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (12) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад». В тройку лидеров также входят мадридский «Реал» и «Вильярреал».
«Барселона» разгромила «Бетис» благодаря дублю Месси после выхода на замену
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