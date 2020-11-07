Быстров: не думаю, что Мусаева уволят даже после пятого подряд проигрыша «Краснодара»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился своим мнением об игре обеих команд.
«У обеих команд проблемы. Поэтому, мне кажется, одинаково не очень хорошо они себя чувствуют. Одни не могут выиграть ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате, у других не получается наконец-то выйти из группы в ЛЧ.
Понятно, что у «Химок» «Зенит» должен был выигрывать. Даже теми, кто мало играет. У «Краснодара» в свою очередь нет большой обоймы, очень много травмированных. А те, кто их заменяет, ещё сырые.
«Краснодар» и сейчас не отходит от своей игры, хотя во втором тайме матча с «Севильей» мы увидели совершенно другое. Но тут главную роль всё-таки сыграла неопытность ребят, я думаю. В чемпионате России они себя более уверенно чувствуют. Ну а «Зенит» играет дома, при своих болельщиках. После неплохого матча с «Лацио» должны выйти и порадовать их. То есть обязаны побеждать.
Мусаев может быть уволен, если «Краснодар» потерпит пятое поражение подряд? Не думаю, что Мусаев «подвиснет» даже в этом случае. Ситуация у «быков» с составом сложная, и вряд ли кто бы то ни было сумеет её с ходу исправить», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
«Зенит» встретится с «Краснодаром» завтра, 8 ноября.
- 7 ноября 2020
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