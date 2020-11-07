«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: Абрахам точным ударом впритирку со штангой сравнивает счёт

В данный момент проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



На 23-й минуте хозяева усилиями Тэмми Абрахама сравняли счёт. 23-летний англичанин, находясь в одиночестве, получил точную передачу от полузащитника Матео Ковачича и переправил мяч в угол ворот Арона Ремсдейла.

Последняя игра между «Шеффилдом» и «Челси» состоялась 11 июля 2020 года в рамках 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч проходил на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.



Перед началом матча в активе подопечных Фрэнка Лэмпарда было 12 очков и 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» (1) — на 20-м месте.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.