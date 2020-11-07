У Марио Фернандеса выявлена травма задней поверхности бедра

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес получил травму задней поверхности бедра в матче 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (1:3), сообщает пресс-служба клуба.
«Марио Фернандес, замененный в матче Лиги Европы с «Фейеноордом» из-за травмы, прошёл обследование. У Марио выявлено повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. В ближайшее время Фернандес будет работать по индивидуальной программе, о сроках возвращения в общую группу будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Фернандес был вынужден покинуть поле в первом тайме 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (1:3). Футболист попросил замену на 31-й минуте. Игрок покидал поле, слегка прихрамывая. Защитника в итоге заменил Алан Дзагоев, который начинал матч в качестве запасного.
- 7 ноября 2020
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