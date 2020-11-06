Виктор Гончаренко рассказал о состоянии Марио Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о состоянии защитника Марио Фернандеса.

«Пока неизвестно, что с Фернандесом, завтра оценим его состояние. По его ощущениям ничего страшного быть не должно. Марио – наш ключевой игрок и в атаке и в обороне, в обороне нам его не хватило – с его фланга нам мало, что приходит. Много проникающих передач прошло за спину», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Марио Фернандес был вынужден покинуть поле в первом тайме 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом». (1:3) Футболист попросил замену на 31-й минуте. Покидал поле Фернандес, слегка прихрамывая. Защитника в итоге заменил Алан Дзагоев, который начинал матч в качестве запасного.