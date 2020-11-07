Рональд Куман рассказал, почему Лионель Месси не вышел в старте на матч с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги матча 9-го тура Примеры с «Бетисом» (5:2), а также ответил на вопрос, почему форвард Лионель Месси не вышел на поле с первых минут.

«Мы общались вчера. Лео испытывает дискомфорт после матча с киевским «Динамо». Мы решили, что лучше оставить его на скамейке запасных на случай, если он нам понадобится. Не будь дискомфорта, он бы сыграл с первых минут. Я не сомневаюсь в нём. Каждый день вижу, как он работает. Во втором тайме Лео был чрезвычайно важен для команды.

Мы заслужили победу, могли забить больше голов до перерыва. Во втором тайме мы сохранили командный дух и забили четыре. Это важная победа: нам надо было брать три очка после последних результатов», — цитирует Кумана Marca.