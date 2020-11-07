Дубль Соболева и гол Погребняка — в видеообзоре матча «Урал» — «Спартак»

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Спартак», матч завершился со счётом 2:2. Команды вышли на поле стадиона «Екатеринбург Арена» в 14:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
На 6-й минуте матча красно-белым удалась быстрая атака – Айртон прострелил на дальнюю штангу, а Александр Соболев открыл счёт. На 11-й минуте «Урал» получил право на угловой удар. Отман Эль-Кабир выполнил навес, который завершил точным ударом головой Павел Погребняк, сравнявший счёт. Под занавес первого тайма «Спартак» получил право на 11-метровый удар. К мячу подошёл Соболев, который уверенно реализовал пенальти и оформил дубль. На 60-й минуте сольный проход удался Рафалу Аугустыняку, который сравнял счёт. Главный арбитр показал жёлтые карточки Виктору Мозесу, Айртону, Самуэлю Жиго («Спартак»), Отману Эль-Кабиру, Николаю Золотову и Владимиру Рыкову («Урал»).
«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.
- 7 ноября 2020
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