«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: дебютный гол Тьяго Силвы в составе «Челси»

В данный момент проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
На 77-й минуте хозяева оторвались от гостей на два мяча — защитник «аристократов» Тьяго Силва замкнул подачу со штрафного марокканского полузащитника Хакима Зиеша. Это дебютный гол в АПЛ для 36-летнего бразильца.
Последняя игра между «Шеффилдом» и «Челси» состоялась 11 июля 2020 года в рамках 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч проходил на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
Перед началом 8-го тура в активе подопечных Фрэнка Лэмпарда было 12 очков и 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» (1) — на 20-м месте.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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