Президент «Урала» обнимался с судьёй, Погребняка целовали партнёры. Фото ничьей «Спартака»

В субботу, 7 ноября, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Спартак». Матч завершился ничьей — 2:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.



В начале первого тайма «Спартаку» удалась быстрая атака — Айртон прострелил на дальнюю штангу, и Александр Соболев открыл счёт. Буквально через 5 минут «Уралу» удалось сравнять счёт — после подачи углового мяч в ворота Александра Максименко отправляет Павел Погребняк. Под конец первого тайма «Спартак» зарабатывает пенальти. 11-метровый удар реализует Соболев и таким образом оформляет дубль. В середине второго тайма после сольного прохода Рафала Аугустыняка счёт в матче вновь становится ничейным.



Лучшие кадры с матча «Урал» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.