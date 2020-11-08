Слуцкий — о матче с «Химками»: «Рубин» допускает грубейшие ошибки
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:2).
«Прекрасно понимал, что нам не будет хватать свежести после такого трудного перелёта на неделе. Надежда была на индивидуальное мастерство, стандарты. Первый тайм так и складывался, мало моментов было. К сожалению, ошибки допустили именно мы. Не в том состоянии были, чтобы отыгрываться. Такие матчи надо играть на высоком уровне концентрации, а мы допускаем грубейшие ошибки», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Подмосковные «Химки» набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (21) — на 9-м месте.
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