Слуцкий — о матче с «Химками»: «Рубин» допускает грубейшие ошибки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:2).

«Прекрасно понимал, что нам не будет хватать свежести после такого трудного перелёта на неделе. Надежда была на индивидуальное мастерство, стандарты. Первый тайм так и складывался, мало моментов было. К сожалению, ошибки допустили именно мы. Не в том состоянии были, чтобы отыгрываться. Такие матчи надо играть на высоком уровне концентрации, а мы допускаем грубейшие ошибки», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Подмосковные «Химки» набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (21) — на 9-м месте.