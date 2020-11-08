«Дзюба должен осмыслить трагичность ситуации». Петржела — о решении Черчесова

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал невызов капитана сине-бело-голубых Артёма Дзюбы в сборную России из-за скандального видео.



«Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной. С другой стороны, таким решением Черчесов даёт понять, что так себя вести нельзя. Капитан — лицо сборной, а ты такое вытворяешь…



На месте Черчесова поступил бы так же: побеседовал с футболистом, а главное — никакого скандала. Конечно, теперь сборной нужен новый капитан. Думаю, после этой ситуации Дзюбу-капитана мы в сборной больше не увидим. Повторюсь, такое поведение неприемлемо. У него есть время подумать.



Что касается людей, выложивших это видео, — это подло и низко. Причём сделали это в тот момент, когда нападающий переживает не самые лучшие времена. Это целенаправленная атака на лидера «Зенита» и сборной. Такое в наши дни, к сожалению, случается», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Экс-игрок «Зенита»: Черчесов поступил неправильно, не вызвав Дзюбу. Может, видео — фейк