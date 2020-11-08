ЦСКА — «Ростов»: Зайнутдинова унесли с поля на носилках после удара в голову

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Ростов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 10-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Ростов».

На 9-й минуте встречи полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов получил повреждение — защитник «Ростова» Денис Терентьев попал коленом ему в голову. Зайнутдинов не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках. Вместо него на поле вышел защитник ЦСКА Виктор Васин.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В бригаду входят ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).