Магуайр: «Манчестер Юнайтед» — самый большой футбольный клуб в мире

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказал мнение о нарастающей критике в адрес клуба.



«За полтора года, что я нахожусь в этом клубе, заметил одно: о «Манчестер Юнайтед» говорят больше, чем о какой-либо ещё команде мира. Почему? Потому что мы – самый большой футбольный клуб в мире.



Многие люди не хотят, чтобы мы хорошо играли. Почему? Возможно, из-за наших успехов в прошлом. Нам нужно мириться с этим, мы должны реагировать и не позволять негативным проявлениям вторгаться в наш тренировочный процесс. Иногда это даётся нелегко», – приводит слова Магуайра Sky Sports.



После восьми туров на счету манкунианцев 10 очков и 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт дома, на стадионе «Олд Траффорд», против «Вест Бромвич Альбион». Игра 9-го тура английской Премьер-лиги запланирована на 21 ноября.

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