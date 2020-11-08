Магуайр: «Манчестер Юнайтед» — самый большой футбольный клуб в мире

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказал мнение о нарастающей критике в адрес клуба.
«За полтора года, что я нахожусь в этом клубе, заметил одно: о «Манчестер Юнайтед» говорят больше, чем о какой-либо ещё команде мира. Почему? Потому что мы – самый большой футбольный клуб в мире.
Многие люди не хотят, чтобы мы хорошо играли. Почему? Возможно, из-за наших успехов в прошлом. Нам нужно мириться с этим, мы должны реагировать и не позволять негативным проявлениям вторгаться в наш тренировочный процесс. Иногда это даётся нелегко», – приводит слова Магуайра Sky Sports.
После восьми туров на счету манкунианцев 10 очков и 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт дома, на стадионе «Олд Траффорд», против «Вест Бромвич Альбион». Игра 9-го тура английской Премьер-лиги запланирована на 21 ноября.
- 8 ноября 2020
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