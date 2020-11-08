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«Вильярреал» обыграл «Хетафе» и вышел на первое место в турнирной таблице Примеры

«Вильярреал» обыграл «Хетафе» и вышел на первое место в турнирной таблице Примеры
Футбол / Испания 0

В Хетафе на стадионе Колисеум Альфонсо Перес» завершился матч 9-го тура испанской Примеры. «Хетафе» на своём поле уступил «Вильярреалу» со счётом 1:3.

Уже на 11-й минуте Пако Алькасер вывел гостей вперёд. Впрочем, через пять минут Мауро Арамбарри восстановил равновесие в счёте. «Вильярреалу» потребовалась всего минута, чтобы вновь оказаться впереди, отличился Ману Тригерос. А точку в матче на 62-й минуте поставил Жерар Морено.

«Вильярреал» в пяти последних матчах Примеры потерял лишь четыре очка. Теперь «Вильярреал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Хетафе» (11) располагается на девятом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Вильярреал» будет принимать «Реал», а «Хетафе» сыграет в гостях с «Эйбаром».

Испания - Примера. 9-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Алькасер – 11'   1:1 Арамбарри – 16'   1:2 Тригерос – 17'   1:3 Морено – 62'
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