Алексей Миранчук дебютировал в Серии А, выйдя на замену в матче с «Интером»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дебютировал в Серии А. Россиянин вышел на замену в матче 7-го тура Серии А с «Интером» при счёте 0:1, заменив украинца Руслана Малиновского на 60-й минуте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Интер».

Ранее Миранчук уже дебютировал за свой новый клуб, но впервые вышел на поле в матче Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном». В той встрече россиянин забил дебютный гол и помог своей команде победить со счётом 4:0.

«Аталанта» набрала 12 очков в шести матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (11) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Милан», в шести встречах набравший 16 очков.