«Аталанта» — «Интер»: Миранчук не попал в стартовый состав хозяев

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и миланского «Интера» на матч итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Интер». Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджери, Малиновский, Гомес, Сапата.



«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Брозович, Видаль, Янг, Барелла, Санчес, Мартинес.

«Аталанта» набрала 12 очков в шести матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (11) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Милан», в шести встречах набравший 16 очков.