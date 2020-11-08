Агент Миранчука: гол Лёши показывает, что никаких проблем с Гасперини у него не было

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал дебютный гол игрока в Серии А.
«Пробил зряче, классно исполнил. Здорово, что всё так получилось. Лёша — футболист высокого интеллекта. Он никогда не бьёт сильно, он исполняет то, что хотел. Так и получилось. Этот гол показывает, что никаких проблем с Гасперини у Лёши не было. Всё идёт своим чередом, идёт рабочий процесс. Хочу поздравить его, маму, брата и всех, кто переживает. Спасибо за это всем», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Алексей Миранчук забил гол «Интеру» в дебютном матче в Серии А. Российский полузащитник вышел на замену в матче 7-го тура Серии А с «Интером» при счёте 0:1, на 60-й минуте заменив украинца Руслана Малиновского. На 79-й минуте Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной, Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Ханданович не дотянулся.
- 8 ноября 2020
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