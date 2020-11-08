Судья Федотов — об игре рукой Кайо: мяч попал в локоть, пенальти по делу

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенит» — «Краснодар».



«11-метровый в ворота „Краснодара“ назначен правильно. Мяч попал в локоть, он был выше плеча, так что пенальти по делу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». На 45-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» после проверки от VAR и видеопросмотра. Судья пришёл к выводу, что защитник «Краснодара» Кайо сыграл рукой в своей штрафной.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).