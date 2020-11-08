Дмитрий Маликов опубликовал картинку с надписью «Я/мы Артём Дзюба»

Певец и композитор Дмитрий Маликов на своей странице в «Твиттере» отреагировал на скандал вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

На опубликованной артистом картинке написано «Я/мы Артём Дзюба».

В соцсетях появилось видео интимного характера, на котором, предположительно, запечатлён Дзюба. После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды.

Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров отреагировал на скандал с форвардом «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой. В обращении к подписчикам Тактаров признался, что не смотрел скандальное видео. При этом он дал понять, что Артёма критикуют те, кто сам мало чего добился.