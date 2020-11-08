Шварц: «Динамо» будет усиленно готовиться к дерби со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча с «Локомотивом» (5:1) рассказал, когда команда начнёт подготовку к матчу со «Спартаком».

«Спартак»? Мы очень интенсивно провели эти три недели. В раздевалке сказал, что в ближайшие дни будет тренировочный цикл, а потом – выходные. После этого будем усиленно готовиться к дерби.

Шиманьски? Конечно, и Себа, и Паршивлюк – очень важные игроки для нас. Жаль, что мы потеряли их, но те, кто есть в обойме, будут активно готовиться к предстоящему матчу. Мы расстроены, что они не сыграют, но нужно идти дальше", — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в следующем, 15-м, туре 21 ноября.