Заболотный — о вызове в сборную: не верил, пока не было окончательных списков

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный, вызванный в национальную команду России на ноябрьские матчи, прокомментировал возвращение в сборную.



«Очень скучал, длительный период не вызывался. Очень рад быть здесь. Не верил, пока не было окончательных списков. Дождался и тогда уже поверил в чудо, в счастье. Последний месяц-два были удачными для меня. Сейчас у меня хороший период, я счастлив получать удовольствие от футбола.



Состояние отличное, хотя график тяжёлый. После трудного августа более-менее привык и сейчас нахожусь в отличной форме. Смотрел каждый матч сборной. Непростой график, надо приспосабливаться. Находимся в равных условиях с другими сборными. Есть глубина состава. Думаю, что силы в команде будут распределены верно.



Уровень группы в Лиге наций высокий, сборные хорошо укомплектованы. Очень интересные команды, нелёгкие соперники. Будем готовиться, будем изучать их и стараться побеждать», — приводит слова Заболотного пресс-служба сборной.

Ловчев: Заболотный — это временное. Сегодня гол, а дальше полсезона не будет забивать