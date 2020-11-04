Ловчев: Заболотный — это временное. Сегодня гол, а дальше полсезона не будет забивать

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о нападающем «Сочи» Антоне Заболотном, вызванном в национальную команду России на ноябрьские матчи.



«Заболотный – работоспособный парень, бегающий, но я когда-то сказал, что меня удивил «Зенит»: вместо Халка купил Заболотного. После этого «Зенит» для меня как-то упал. Но другого-то нет на сегодняшний день. Смолов не в порядке, Соболев пока ещё нескладный молодой человек, да, старательный.



Заболотный для меня — это временное. Сегодня он в хорошем состоянии, гол забил, а дальше он будет половину чемпионата не забивать. Это не игрок, который на долгие годы пришёл в сборную», — цитирует Ловчева «Комсомольская правда».



Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией состоится 12 ноября, начало — в 20:00 мск. В Лиге наций матч с Турцией пройдёт 15 ноября (20:00 мск), а с Сербией — 18 ноября (22:45 мск).

Антон Заболотный: мечтал о вызове в сборную. Попадание в команду лучших — большой успех