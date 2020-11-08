Автобус «Локомотива» попал в ДТП после матча РПЛ с «Динамо»

Автобус московского «Локомотива» попал в небольшое ДТП в Москве, сообщает телеграм-канал «Фалькао не приехал». По данным источника, инцидент произошёл после матча 14-го тура РПЛ с «Динамо». По всей видимости, водитель автобуса не успел затормозить и ударил в зад машину, остановившуюся на «зебре».
Повреждения автобуса были минимальными, но футболистам пришлось разъезжаться на такси.
«Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ проиграл «Динамо» со счётом 1:5. В этой встрече арбитр удалил защитника Слободана Райковича и голкипера Маринато Гильерме.
«Динамо» набрало 26 очков, москвичи занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (21) находится на восьмой строчке. Следующие матчи в РПЛ будут проходить в конце ноября после паузы на игры сборных.
- 8 ноября 2020
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