Ибрагимович – о незабитом пенальти: в следующий раз не подойду к 11-метровой отметке

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович подвёл итоги встречи 7-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:2), в которой швед сначала не реализовал пенальти, а затем в добавленное время спас красно-чёрных от поражения.
«Очевидно, я зол, потому что сегодняшняя ничья – недостаточно хороший результат для «Милана». У нас было так много моментов, я не забил пенальти и думаю, что оставляю следующий 11-метровый, к примеру, Кессье! Это было бы лучше и в том моменте…
Главное для «Милана» сейчас идти вперёд и не терять уверенности. Учитывая нынешнюю ситуацию в турнирной таблице, мы хотим выигрывать в каждой игре.
Сейчас много матчей, и когда ты устаешь, ты не всегда готов на 100%. К счастью, наступает перерыв для матчей национальных сборных, потому что мне действительно нужен отдых. У меня не было той резкости и обычной решимости, которые у меня есть перед воротами. Я просто чувствовал, что меня там нет.
Мы должны играть ради поставленных целей, мы не можем выйти на матч и радоваться игре. По крайней мере, я не могу, это не моя философия», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.
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