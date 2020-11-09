Понсе: Тедеско умеет мотивировать. Просыпаюсь, и мне уже хочется на базу «Спартака»

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился впечатлениями от работы под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско.

«Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники «Спартака»: я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и в дальнейшем побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед играми, повторяет русское «davai», а мне говорит итальянский вариант «вперёд» – andiamo!

Мне нравится работать в такой атмосфере – со смехом и улыбками, но на тренировках я больше серьёзный, чем весёлый; верю в закон «как тренируешься, так и играешь». Драться на поле за мяч с улыбкой вряд ли получится. Поэтому после голов я просто очень сильно кричу «Гол» (по-испански «голь». – Прим. «Чемпионата»), внутри меня что-то подпрыгивает и взрывается», — рассказал Понсе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.