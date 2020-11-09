«Зенит» — «Краснодар»: видеообзор матча 14-го тура РПЛ
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Далер Кузяев, Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Единственный гол за «Краснодар» в свой актив записал Маркус Берг, реализовав пенальти.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на Rutube-канале «Матч Премьер».
«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (30) — на втором месте. В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится с «Тамбовом».
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