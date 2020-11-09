«Барселона» сообщила о предстоящей операции Ансу Фати

18-летнему нападающему «Барселоны» Ансу Фати, который получил разрыв внутреннего мениска в левом колене в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2), предстоит перенести операцию, сообщается на официальном сайте «Барселоны».
Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства срок восстановления футболиста может занять около двух месяцев.
За основную команду «Барселоны» Фати выступает с 2019 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в семи матчах за «Барселону» он забил четыре мяча. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати провёл за «Барселону» 7 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых забил 4 гола. Также на его счету 1 гол в 3 играх в Лиге чемпионов.
- 9 ноября 2020
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