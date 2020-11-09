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«Настало время». Фёдор Смолов предстал на фото с толстым лицом

«Настало время». Фёдор Смолов предстал на фото с толстым лицом
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал шуточные фотографии, на которых предстал не в лучшей физической форме. Напомним, форвард получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо». Фёдор был заменён уже в первом тайме, покинув поле на 35-й минуте. Его заменил Франсуа Камано.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Фёдора Смолова.

В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.

Московский «Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 матчах набравший 31 очко. В тройке находятся «Зенит» и «Спартак».

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