«Настало время». Фёдор Смолов предстал на фото с толстым лицом
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал шуточные фотографии, на которых предстал не в лучшей физической форме. Напомним, форвард получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо». Фёдор был заменён уже в первом тайме, покинув поле на 35-й минуте. Его заменил Франсуа Камано.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Фёдора Смолова.
В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.
Московский «Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 матчах набравший 31 очко. В тройке находятся «Зенит» и «Спартак».
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