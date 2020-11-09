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«Ювентус» хочет избавиться от Криштиану Роналду

«Ювентус» хочет избавиться от Криштиану Роналду
Футбол / Италия 0

«Ювентус» намерен продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб не планирует продлевать контракт с 35-летним португальским форвардом и хочет выставить его на продажу следующим летом, за год до истечения срока соглашения. Из-за пандемии коронавируса итальянскому гранду тяжело платить зарплату Роналду, которая составляет € 31 млн в год. Туринцы попытаются отбить часть из € 100 млн, которые они вложили в покупку Криштиану из мадридского «Реала» в 2018 году.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Криштиану Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в € 60 млн.

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