«Ювентус» хочет избавиться от Криштиану Роналду

«Ювентус» намерен продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sport.es.
По информации источника, клуб не планирует продлевать контракт с 35-летним португальским форвардом и хочет выставить его на продажу следующим летом, за год до истечения срока соглашения. Из-за пандемии коронавируса итальянскому гранду тяжело платить зарплату Роналду, которая составляет € 31 млн в год. Туринцы попытаются отбить часть из € 100 млн, которые они вложили в покупку Криштиану из мадридского «Реала» в 2018 году.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Криштиану Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в € 60 млн.
- 9 ноября 2020
-
11:48
-
11:45
-
11:16
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:49
-
10:44
-
10:32
-
10:19
-
10:09
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:01
-
07:36
-
07:17
-
06:58
-
06:41
-
05:54
-
05:36
-
04:56
-
04:20
-
03:27
-
03:17
-
02:59