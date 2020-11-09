Роналду опубликовал эмоциональный пост после упущенной победы «Ювентуса» в матче с «Лацио»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост после упущенной победы «Ювентуса» в матче с «Лацио». «Лацио» принимал «Ювентус» в матче 7-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась вничью со счётом 1:1. В составе туринского клуба гол забил Криштиану Роналду.

«Поднимитесь и верьте в то, что мы делаем!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Криштиану Роналду.

В этой встрече Роналду был заменён на 76-й минуте. Позже главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что португалец получил травму.

«Ювентус» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» в свою очередь находится на девятом месте, записав в свой актив 11 очков. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Кальяри».