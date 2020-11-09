Вячеслав Малафеев: популярность — это ответственность перед собой и обществом

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями о популярности.

«Что такое популярность: благо или наказание? Могу рассказать много историй, когда люди смотрели на меня, утверждали, что знают, но не могли вспомнить имя. Или наоборот, не узнавали в лицо, а когда представлялся, говорили, что болеют за «Зенит». Брали автограф, радовались, а потом спрашивали: «Вы же известный актёр?» Иногда подходили со словами: «Игорь, можно с вами сфотографироваться?» Видимо, путали с Игорем Акинфеевым. Я к подобным ситуациям отношусь с юмором.

Но если серьёзно, популярность — это неоднозначное явление. С одной стороны, нужно всегда контролировать, что говоришь и делаешь. Например, не получится незамеченным прийти в ресторан, клуб или караоке. В компании не расслабишься, следишь даже за тем, что и сколько пьёшь. С детьми в парке не подурачишься. Сразу думаешь, как это выглядит, ведь надо вести себя подобающе.

На отдыхе тоже не всегда удаётся скрыться от наблюдателей. Например, в Москве, Сочи или Турции часто узнают. А вот в дальних путешествиях — нет. Поэтому люблю ездить далеко: это особый кайф, где можно действительно быть собой.

Ещё тебя постоянно обсуждают и хейтят, делают выводы, не зная подробностей. Ошибся — получил порцию негатива. Достиг чего-то — порцию зависти. Поэтому считаю, что популярность — это прежде всего ответственность перед собой и обществом. Когда на тебя смотрят, надо правильно себя вести, изъясняться должным образом, соответствующе выглядеть.

Но и плюсы в этом есть. Легче привлекать клиентов в бизнес, создавать хорошую репутацию и имидж. Популярность — палка о двух концах, испытание. Если ты к ней разумно подходишь, можно быть успешным человеком, жить во благо себе и обществу. А когда не можешь противостоять соблазнам, теряешь ориентиры, быстро уходишь с радаров, и ничего хорошего из этого не получается", — написал Малафеев в своём "инстаграме".