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«Я/Мы Дзюба». На «России 1» вышел эфир в поддержку футболиста

«Я/Мы Дзюба». На «России 1» вышел эфир в поддержку футболиста
Футбол / РПЛ 0

Телеканал «Россия 1» выпустил в эфир шоу «60 минут», на котором была выражена поддержка нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе. Под ногами ведущих появился слоган «Я/Мы Дзюба».

Напомним, на днях в Сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. Впоследствии главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о решении не вызывать 32-летнего футболиста на ближайшие матчи национальной команды, чтобы игроков ничто не отвлекало.

Капитаном «Зенита» на матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1) вместо Артёма стал защитник Деян Ловрен. Сам Дзюба вышел на поле в стартовом составе, не реализовал пенальти, однако потом исправился и забил победный гол, бурно его отпраздновав.

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