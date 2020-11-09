Гендиректор «Рубина»: Вилков уже столько наскандалил, что я сомневаюсь в его компетенции

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал отстранение от работы на матчах Российской Премьер-Лиги арбитра Михаила Вилкова.
«Ну, наказали, это самый первый шаг. Думаю, он уже столько наскандалил, что я сомневаюсь в его компетенции. Посмотрим, что будет дальше.
Судейство в РПЛ улучшается однозначно. Судейские проблемы были всегда, они не могут в одночасье испариться. Это как в фильме «Место встречи изменить нельзя»: сила правопорядка определяется не количеством преступников, а умением властей обезвреживать их. Поэтому всё будет определяться тем, как мы будем на это реагировать. В настоящий момент мы все вместе реагируем, и вы нам, кстати, в этом помогаете. Думаю, всё будет хорошо. Я вижу реальные улучшения. Мы сейчас обсуждаем глубинные моменты, а не явные ошибки. Верю, что всё будет нормально", — цитирует Сайманова «Р-Спорт».
- 9 ноября 2020
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