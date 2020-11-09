Гарри Невилл: мы наблюдаем спад «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл поделился мнением о текущем состоянии «Манчестер Сити» после вчерашнего матча с «Ливерпулем» (1:1) в 8-м туре АПЛ.



«Не может быть, что дело только в отсутствии Агуэро? Не всё так просто. Что-то изменилось. Обе команды стали послабее, чем два года назад. Это делает лигу интереснее.



У «горожан» определённо есть причины для небольшого беспокойства. Их атаки стали менее опасными. Кажется, что они стали больше полагаться только на Кевина Де Брёйне, чем это было несколько лет назад. Если же он не на своей волне, то они не создают много моментов.



Очевидно, нехватка Давида Сильвы сильно сказывается на подопечных Гвардиолы. Он блестящий игрок, связывающий всю игру. Так что «Сити» меняется.



Они не так хороши в защите, как раньше, не так точны в атаках, но они всё ещё блестящая команда. Просто сейчас мы наблюдаем их небольшой спад», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Гвардиола и Клопп слишком боялись проиграть. Но ничья в пользу «Ливерпуля» Это очень странный сезон. Даже Гвардиола не похож на себя.