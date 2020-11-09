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Дешам: у Погба есть повод быть недовольным своим положением в «Манчестер Юнайтед»

Дешам: у Погба есть повод быть недовольным своим положением в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

«Я хорошо знаю Поля, и он знаком с требованиями национальной команды. У него есть повод быть недовольным из-за ситуации в клубе – из-за игрового времени, из-за позиции. Сейчас у него не лучший отрезок в карьере. Он до сих пор восстанавливается после травм и коронавируса. Это сильно ударило по его форме.

Ему нужно найти игровой ритм. Он провёл хороший матч за сборную в октябре, был достаточно стабилен. Мы не можем сказать, что довольны тем, что происходит у него в клубе. Когда игрок не играет за клуб, разумеется, он полон решимости сыграть за сборную. Стараюсь отслеживать эти моменты.

Надеюсь, его настрой в играх за сборную пойдёт вверх. Он приложит к этому все усилия», – приводит слова Дешама France Football.

Спортивный директор «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном возвращении Поля Погба
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