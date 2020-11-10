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Александер-Арнольд пропустит до четырех недель из-за травмы, полученной в матче с «Сити»

Александер-Арнольд пропустит до четырех недель из-за травмы, полученной в матче с «Сити»
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Стали известны подробности степени серьёзности травмы защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Как сообщает журналист Пол Джойс в «твиттере», 22-летний английский футболист пропустит до четырех недель из-за повреждения икроножной мышцы, полученного в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1). В том матче Александер-Арнольд был заменен на полузащитника красных Джеймса Милнера 63-й минуте.

Таким образом, крайний защитник мерсисайдцев может пропустить матчи с «Лестером», «Аталантой», «Брайтоном», «Аяксом», «Вулверхэмптоном» и «Мидтьюлландом». Также 22-летний футболист пропустит товарищеский матч сборной Англии против сборной Ирландии, а также два матча Лиги наций с Бельгией и Исландией.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

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