«МЮ» не отпустит Линделёфа в сборную из-за коронавируса

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» не отпустит защитника Виктора Линделёфа в сборную Швеции, которая готовится к товарищескому матчу с национальной командой Дании, сообщает goal.com.

Причина — ограничение на въезд в Данию, введённый правительством Великобритании. В этой стране обнаружена мутация коронавируса, в том числе тот факт, что разносчиками вируса являются норки. Кроме того, в Дании зафиксирован серьёзный рост числа заболевших. Из-за этого Соединённое королевство ограничило въезд в эту страну для своих граждан и резидентов. Это ограничение может коснуться ещё нескольких шведских и датских игроков, выступающих в Англии и Шотландии.

Дания и Швеция сыграют 11 ноября. Начало встречи запланировано на 21:20 мск.