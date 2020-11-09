Златан Ибрагимович — о фото в футболке сборной: просто хотел понервировать людей в Швеции
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал выставленное им фото в футболке сборной Швеции. Многие посчитали, что он намекнул на возвращение в национальную команду.
«Хотел ли я вернуться в сборную? Нет, я просто хотел понервировать людей в Швеции», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ибрагимович выступал в составе сборной Швеции с 2001 по 2016 год. Он лучший бомбардир в истории национальной команды — в 116 матчах забил 62 мяча. В июне 2016 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной.
В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 5 матчах итальянской Серии А, забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
Тренер опроверг слухи о возвращении Ибрагимовича в сборную Швеции
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