В «Аталанте» назвали Миранчука «мастером дебютов»

В «твиттере» итальянской «Аталанты» был опубликован пост, посвящённый российскому полузащитнику команды Алексею Миранчуку. Его назвали «мастером дебютов».

Миранчук дебютировал за клуб из Бергамо в чемпионате Италии, заменив на 78-й минуте матча с миланским «Интером» украинца Руслана Малиновского. В этой встрече он отметился забитым мячом — встреча завершилась со счётом 1:1. В Лиге чемпионов Миранчук также дебютировал забитым мячом — в матче группового этапа с датским «Мидтъюлландом» (4:0).

25-летний Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» 30 августа 2020 года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт был подписан по схеме «4+1», заработная плата Миранчука составляет €1,7 млн в год.